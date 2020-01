FMI, Georgieva: "Bene accordo USA-Cina ma c'è molto da fare"

(Teleborsa) - La firma sulla "Fase uno" dell'. Lo ha detto la direttrice generale del Fondo monetario internazionale,, durante un discorso pronunciato al Peterson Institute for International Economics.à" ha aggiunto, indicando nellGeorgieva ha anche ricordato che, quando le forze della tecnologia e dell'innovazione hanno portato alla Gilded Age, ai Roaring Twenties e, alla fine, al disastro finanziario", ha aggiunto Georgieva, tracciando un"Sappiamo che le diseguaglianze eccessive ostacolano la crescita e intaccano le fondamenta di un paese." mette in evidenza la direttrice dell'FMI. Le. Se lo facciamo gli anni 2020 potrebbero essere molti simili al 1920" spiega Georgieva, invitando quindi a non commettere gli stessi errori due volte."Facciamo dell'anno in corso un anno di azione ei", conclude Georgieva.