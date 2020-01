Andamento positivo per l'indice delle società High Tech italiane (+0,74%)

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

grande capitalizzazione

Stmicroelectronics

media capitalizzazione

Reply

Sesa

bassa capitalizzazione

Eems

Fullsix

TAS

(Teleborsa) - Andamento rialzista per il, nonostante l'andamento poco mosso evidenziato dall'Ilha aperto a 93.888,2, in crescita dello 0,74% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue stabile scambiando a 638, dopo aver avviato la seduta a 638.Tra le azioni italiane adell'indice tecnologia, avanza di poco, che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,72%.Tra i titoli adel comparto tecnologia, rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,29% sui valori precedenti.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,13%.Tra i titoli adell'indice tecnologia, effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,52%.Brilla, con un forte incremento (+2,82%).Buona performance per, che cresce dell'1,04%.