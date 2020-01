Forte interesse per Kering

multinazionale del lusso

CAC40

(Teleborsa) - Chiusura del 17 gennaioRialzo marcato per la, tra i componenti del, che archivia la sessione in utile dello 0,84% sui valori precedenti.Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è daa questi valori fissati a 610,2 Euro, con stop loss calcolato a quota 576,9 Euro, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)