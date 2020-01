Madrid: nuovo spunto rialzista per Telefonica

azienda di telefonia spagnola

Ibex 35

società spagnola operante nel settore delle telecomunicazioni

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l', che tratta in utile dell'1,95% sui valori precedenti.La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello dell'. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.Lo status tecnico di medio periodo dellaribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 6,306 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 6,41, mentre il primo supporto è stimato a 6,202.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)