Amazon studia il pagamento con il palmo della mano

(Teleborsa) - Carte di credito, smartphone e app di pagamento addio: il. Secondo il Wall Street Journal è lache avrebbe già iniziato a collaborare con Visa e Mastercard.Allo studio dunque del colosso dell'e-commerce c'è dunque la, metodo che le indiscrezioni indicano comecon 300 millisecondi per l'operazione contro i 3-4 secondi del Pos.Il nuovo metodo sarebbedove il pagamento è un atto ripetitivo e frequente per rendere più rapide le operazioni: secondo il New York Post una simile sperimentazione era stata avviata pressi i negozi della controllatadove è possibile pagare la spesa senza passare dalle casse tramite la scansione sul cellulare.Al momento Amazon non ha rilasciato commenti: il progetto aprirebbe nuove frontiere finanziarie e tecnologiche, ma anche filosofiche e giuridiche sul ruolo, la conservazione e l'utilizzo dei dati biometrici.