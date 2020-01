Italian Wine Brands, ok CdA a piano incentivazione 2020-2022

Italian Wine Brands

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di(IWB) ha approvato la proposta di adozione del nuovo “Piano di incentivazione 2020 – 2022 di IWB" e il relativo Regolamento.è riservato a coloro che ricoprono la carica di amministratore delegato di IWB o delle società dalla stessa controllate, nonché ad altre risorse ritenute chiave per particolari responsabilità e/o competenze, tra cui dirigenti, dipendenti, agenti e consulenti di IWB e delle società controllate.l’attribuzione gratuita ai beneficiari di diritti a ricevere dalla Società, a titolo gratuito, in parte, azioni ordinarie IWB e, in parte, "phantom shares", da liquidarsi in denaro, subordinatamente al raggiungimento di specifici obiettivi sfidanti di incremento di performance annuali e triennali, predeterminati e misurabili, identificati nei parametri del(MOL) consolidato e della(PFN) consolidata, con maturazione a scaglioni crescenti che si completano all'approvazione del bilancio di esercizio 2022.Il CdA di IWB ha, inoltre, deciso diper deliberare in sede ordinaria, quale corrispettivo in operazioni straordinarie – anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, nell'ambito di operazioni nell'interesse della Società, quali potenziali, ulteriori aggregazioni di settore in continua analisi e valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione – nonché di eventuali futuri piani di incentivazione e fidelizzazione adottati dalla Società e/o di altre finalità consentite ai sensi di legge nell'interesse della Società medesima.