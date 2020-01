Seduta tonica per il comparto sanitario italiano (+1,18%)

indice delle aziende sanitarie

(Teleborsa) - L'continua la seduta in tono positivo nonostante l'intonazione prudente mostrata dalIlha aperto a 211.834, in aumento di 2.479,9 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'continua a viaggiare con debolezza a 900, dopo aver avviato la seduta a 901.Nel, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 2,05% sui valori precedenti.avanza dell'1,40%.Tra le azioni del, progresso di scarsa entità per, che scambia in salita dello 0,68%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,51%.