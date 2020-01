Andamento negativo per il settore assicurativo italiano (-0,95%), seduta in ribasso per UnipolSai

indice delle società assicurative

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l', preannunciato dall'andamento debole delIlha chiuso la giornata a quota 18.964,5, in diminuzione dello 0,95%. Flessione controllata invece dell'che evidenzia una leggera diminuzione rispetto alla precedente chiusura a quota 301, dopo che ha esordito a 302.Tra i titoli del, seduta negativa per, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,48%.Chiusura in rosso per, che termina la seduta segnando un calo dell'1,03%.