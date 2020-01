Il comparto del commercio in Italia si muove in territorio negativo (-1,63%), netto calo registrato da Unieuro

settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

comparto vendite al dettaglio europeo

FTSE Italia Retail

indice EURO STOXX Retail

media capitalizzazione

MARR

Ivs Group

small-cap

Unieuro

Basicnet

Cellularline

(Teleborsa) - Scivola il, dopo l'andamento in frazionale ribasso delIlmarcia a quota 127.657 con un peggioramento di 2.115,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Meno Debole l', che scivola poco sotto la chiusura precedente a quota 597 dopo un avvio a 599.Tra i titoli adell'indice vendite al dettaglio, contenuto ribasso per, che mostra una flessione dello 0,74%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,61%.Tra ledi Milano, aggressivo ribasso per, che passa di mano in perdita del 6,93%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,47%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,87%.