Si muove in territorio negativo l'indice dei beni personali italiano (-1,20%), giornata in discesa per Ratti

(Teleborsa) - Scambi negativi per il, in sintonia con la debolezza evidenziata dalIlha aperto a 86.048,6, in diminuzione di 1.037,6 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono negativo a 1.094, dopo aver avviato la seduta a 1.098.Tra ledi Piazza Affari dell'indice beni per la casa, pressione su, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,27%.Tra le medie imprese quotate sul, retrocede, con un ribasso dell'1,89%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,58%.Tra le azioni del, si muove in profondo rosso, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,69% sui valori precedenti.In caduta libera, che affonda del 2,50%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,96%.