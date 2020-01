Wall Street chiude poco mossa

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 29.186,27 punti; ai nastri di partenza anche lo, che si ferma a 3.321,75 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In moderato rialzo il(+0,24%); sui livelli della vigilia lo(+0,07%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,89%) e(-0,58%).Tra i(+3,60%),(+3,42%),(+0,77%) e(+0,76%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,27%.In apnea, che arretra del 2,25%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,39%.Tentenna, che cede lo 0,84%.(+4,09%),(+3,60%),(+3,24%) e(+1,93%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,58%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,79%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,68%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,66%.