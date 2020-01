Borse europee e Piazza Affari giù su preoccupazioni Coronavirus

S&P-500

(Teleborsa) -, in linea con la borsa di Milano, che termina in rosso. Wall Street, intanto, prosegue gli scambi in rosso, con loche arretra dell'1,41%.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,102. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.582,8 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 3,03%, scendendo fino a 52,55 dollari per barile.Scende molto lo, raggiungendo +146 punti base, con un deciso calo di 13 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona all'1,04%.pesante, che segna una discesa di ben -2,74 punti percentuali, seduta drammatica per, che crolla del 2,29%, e sensibili perdite per, in calo del 2,68%.Sessione da dimenticare per la Borsa italiana, con ilche lascia sul terreno il 2,31%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che chiude la giornata a 25.510 punti, in forte calo del 2,32%. Depresso il(-2,35%), come il FTSE Italia Star (-2,6%).Il controvalore degli scambi nella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 3,26 miliardi di euro, con un incremento di ben 976,4 milioni di euro, pari al 42,83%, rispetto ai precedenti 2,28 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,63 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,75 miliardi.Su 215 titoli trattati in Borsa di Milano, 196 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 13. Invariate le rimanenti 6 azioni.Forte nervosismo e perdite generalizzate a Milano su tutti i settori, senza esclusione alcuna.Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-5,46%),(-4,98%) e(-4,10%).di Milano a ottenere un buon risultato, che segna un aumento dell'1,03%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,94%.In apnea, che arretra del 5,77%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,01%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,66%.a Milano,ottiene un +2,74%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,20%.Affonda, con un ribasso del 5,30%.Crolla, con una flessione del 5,08%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,96%.