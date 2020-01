Il Comparto immobiliare italiano interrompe la serie di tre rialzi consecutivi (-2,03%)

comparto immobiliare italiano

indice EURO STOXX

indice delle società immobiliari in Italia

indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione

Aedes

Risanamento

CIA

(Teleborsa) - Andamento depresso per il. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall'L'ha chiuso la giornata a quota 13.141,35, perdendo -272,12 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per l'che scivola a quota 400, dopo un avvio di sessione a 407,4.Tra ledi Piazza Affari, chiusura in profondo rosso per, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 16,89%.In forte ribasso, che chiude la seduta con un disastroso -9,75%.A picco, che chiude gli scambi con un pessimo -5,51%.