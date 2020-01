Il comparto materie prime dell'Italia si muove verso il basso (-2,85%), in forte calo Tenaris

settore commodities italiano

(Teleborsa) - Andamento depresso per il. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dalIlha aperto la giornata a quota 27.218,2 perdendo -786,3 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per l'che scivola a quota 185, dopo un avvio di sessione a 189.Tra le azioni italiane adell'indice materie prime, affonda sul mercato, che soffre con un calo del 2,80%.Tra i titoli adel comparto materie prime, contenuto ribasso per, che mostra una flessione dello 0,97%.