Auto, accordo Iren Mercato-Be Charge per stazioni ricarica a Torino

Iren

(Teleborsa) - Iren Mercato, società del Gruppo, e Be Charge, parte del Gruppo Be Power, hanno siglato un accordo esclusivo di collaborazione finalizzato a promuovere l'adozione dellaa Torino attraverso l'installazione di stazioni di ricarica pubbliche.Le aziende sonoe installeranno complessivamente 183 stazioni di ricarica sul territorio comunale, stazioni che includeranno anche punti di ricarica rapida e ultrarapida.la fornitura da parte di Iren Mercato dei servizi di installazione e manutenzione per tutte le stazioni di ricarica di Be Charge che erogheranno energia elettrica 100% da fonti rinnovabili grazie alla fornitura assicurata da Iren Mercato attraverso gli impianti idroelettrici del Gruppo Iren che hanno prodotto nel 2019 1.300 GWh.La collaborazione vede Iren Mercato e Be Charge impegnati nella promozione congiunta del servizio di ricarica per i driver elettrici, attraverso le stazioni di ricarica marchiate "Be Charge powered by IrenGO", grazie allo sviluppo di soluzioni di interoperabilità hardware e software tra le reti di infrastrutture di ricarica dei due partner.