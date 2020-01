Borsa americana alla deriva con virus Cina

S&P-500

Nasdaq 100

energia

informatica

materiali

Wal-Mart

Pfizer

Intel

Caterpillar

American Express

Walt Disney

Viacom

Liberty Global

Liberty Global

Biogen

Wynn Resorts

American Airlines

KLA-Tencor

Applied Materials

(Teleborsa) - Giornata nera per la Borsa di New York, che affonda con una discesa dell'1,57%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da cinque cali consecutivi, in essere da martedì scorso; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sullo, che chiude la giornata a 3.243,63 punti, in forte calo dell'1,57%. In netto peggioramento il(-2,07%), come l'S&P 100 (-1,6%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-2,76%),(-2,36%) e(-2,10%).Tra i(+1,30%) e(+0,85%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,06%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,35%.Sensibili perdite per, in calo del 3,23%.In apnea, che arretra del 3,05%.(+3,24%),(+2,01%),(+1,51%) e(+1,11%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,06%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,50%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,07%.Affonda, con un ribasso del 4,79%.