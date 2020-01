Coronavirus: oltre 100 morti in Cina, 4000 contagi. Un caso in Germania

(Teleborsa) - Continua purtroppo ail numero delleche ha causato finora, di cui 100 nella sola provincia di Hubei, focolaio dell'epidemia: questi gli aggiornamenti forniti dalle autorità cinesi, secondo cui i nuovi casi di contagio registrati sono stati quasiche portano il totale nazionale in Cina ad oltre- Intanto, si registra un primo caso confermato di coronavirus cinese in, nello stato sudorientale della Bavaria. Lo rendo noto il ministero della Salute bavarese. "Undella zona di" ed "è stato posto sotto controllo medico e in isolamento," ha spiega un portavoce del dicastero.di contagio sono segnalati in Thailandia, altrettanti a Hong Kong. Altria Taiwan, a Macao; quattroe ain Malesia;in Francia e in Corea del sud,in Vietnam, uno in Canada e in Nepal. Caso sospetto segnalato anche in: una donna è stata ricoverata, sono in corso gli accertamenti dei sanitari.- Nel frattempo,ha dichiarato che il rischio globale derivante dal coronavirus cinese èammettendonei suoi precedenti rapporti in cui riferiva che il rischio eraNel frattempo, presentando la mappatura del virus,Preside della facoltà di medicina dell'Hong Kong University, ha tracciato scenari da incubo per l'accelerata della diffusione nelle principali città cinesi. "- Contro il coronavirus "siamosono in campo. Lo ha detto il Presidente del consiglio Giuseppe Conte ospite di "Otto e mezzo" in merito all'emergenza coronavirus, precisando che con il Ministro della Salute Roberto Speranza c'è un