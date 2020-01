Borse caute aspettando la Fed. Milano fa meglio con le banche

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con Piazza Affari che fa anche meglio, grazie al buon andamento dei titoli bancari. Il mercato ha ben accolto ile le indicazioni circa un consolidamento del settore, mentre si attendono lequesta sera.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,1. Lieve aumento dell', che sale a 1.570,7 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,56%.Torna a salire lo, attestandosi a +143 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,02%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,49%.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,57% a 24.165 punti; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 26.288 punti. In denaro il(+0,89%), come il FTSE Italia Star (0,9%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+1,44%),(+1,38%) e(+1,37%).Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-0,74%) e(-0,47%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,41%),(+2,57%),(+2,43%) e(+2,32%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,88%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,82%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,77%.Tentenna, che cede lo 0,75%.di Milano,(+8,08%),(+7,21%),(+3,55%) e(+3,44%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,32%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,57%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,56%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,42%.