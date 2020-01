Coronavirus, morti salgono a 132: rallenta il contagio

(Teleborsa) -: secondo i dati della Commissione sanitaria nazionale (Nhc) cinese ad oggi sononel paese asiatico conDati i numeri attuali, i, fermatosi a quota 5.327, in base alle statistiche ufficiali dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Quanto ai decessi, i 132 casi finora imputabili al coronavirus di Wuhan sono ancora lontani dai 349 di fine 2003.: nella giornata di, segno di un possibile inizio del rallentamentoe che sono state dimesse dopo il ricovero ospedaliero. Nel conteggio della cosiddetta Grande Cina - includendo Hong Kong, Macao e Taiwan - i casi confermati sfiorano le 6.000 unità, a quota 5.997.Meno positive le notizie che arrivano al di fuori dei confini cinesi. Glidel nuovo coronavirus, mentre la. A seguito alle raccomandazioni del ministero degli Esteri - si legge in un comunicato di British Airways - abbiamo deciso di sospendere tutti i voli da per la Cina continentale con effetto immediato".Il virus cinese inizia a fare sentire anche i suoi effetti sul comparto produttivo., per i timori che l'infezione da coronavirus si diffonda ancora più rapidamente."Considerati vari fattori, tra cui le, a partire dal 29 gennaio, abbiamo deciso di" - ha annunciato il portavoce della casa automobilistica - Maki Niimi. "Monitoreremo la situazione e prenderemo eventuali ulteriori decisioni sulle operazioni il 10 febbraio".Ancheper i timori di contagio. La decisione della catena di negozi di caffè segue quelle prese pochi giorni faAlla fine del 2019 Starbucks contava in Cina 4.292 negozi, il 16% in più dell'anno precedente: la