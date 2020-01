Italia Independent sigla accordo con Ronaldo per linea occhiali CR7

Italia Independent Group

(Teleborsa) -, società del Made in Italy di Lapo Elkann specializzata nel eyewear, annuncia unaper la creazione di. L'accordo, in esclusiva e di portata globale, haLaè stata interamente ispirata ee verrà, in anteprima mondiale, in occasione di. La collezione sarà disponibile sul mercato nei migliori ottici del mondo e sulle migliori piattaforme e-commerce a partire dalla"Oggi per me e per tutta Italia Independent è una giornata da ricordare: aver ottenuto la licenza eyewear CR7 è un tassello di straordinaria importanza nel nostro percorso di crescita", ha affermato il fondatore, sottolineando "creatività, velocità di esecuzione e sguardo verso il futuro sono i nostri ingredienti, una ricetta che ci ha portati a diventare una realtà in grado di attrarre brand riconosciuti a livello globale". Il Direttore creativo di Italia Independen ha ricordato che "prima di essere una leggenda del calcio", Ronaldo "è innanzitutto un uomo eccezionale".L'Adha sottolineato che "avere nel nostro portfolio un Brand che porta il nome di uno dei campioni più forti di tutti i tempi" è "una grande sfida" e si è detto convinto di poter "conquistare" posizioni di mercato a livello globale, sfruttando anche la forza del commercio elettronico oltre alla rete fisica.