L'indice delle società High Tech italiane in territorio positivo (+1,39%), si concentrano gli acquisti su Eems

(Teleborsa) - Scambi in rialzo per ilche segue l'andamento prudente evidenziato dall'Ilha aperto a 100.689,4 in aumento di 1.387,9 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue con cautela a 623, dopo aver avviato la seduta a 620.Nel, scambia in profit, che lievita dell'1,40%.Tra le azioni del, composto rialzo per, che si muove con un guadagno dello 0,78%.Tra le azioni del, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 10,48%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,40%.Buona performance per, che cresce dell'1,03%.