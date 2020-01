Segno meno per il comparto bancario a Piazza Affari (-1,39%)

indice dei titoli bancari in Italia

(Teleborsa) - Calo per l'che segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione dell'Ilscivola a quota 9.103,2 di 128,3 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento fiacco per l'che si mostra in leggero calo sulla chiusura precedente a quota 93, dopo che in principio era 93.Nel, sottotono, che passa di mano con un calo dell'1,98%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,65%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,54%.Tra leitaliane, si muove verso il basso, con una flessione dell'1,16%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,10%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,89%.Tra ledi Milano, ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 3,60% sui valori precedenti.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,69%.