CNH Industrial riconosciuta da CDP tra aziende globali sostenibili

CNH Industrial

(Teleborsa) -ha ottenuto il riconoscimento di, la ONG internazionale che guida imprese governi verso un uso delle risorse sostenibile. La compagnia è stata infatti nominatanella prestigiosaed ha anche ottenuto ilnel programma"Siamo estremamente orgogliosi del fatto che CDP abbia riconosciuto ancora una volta i nostri sforzi nel settore fondamentale della gestione delle risorse idriche e i nostri contributi alla lotta al cambiamento climatico", ha dichiarato, Chief Executive Officer di CNH Industrial."Ci impegniamo costantemente per migliorare la gestione delle risorse idriche - ha aggiunto - implementando iniziative mirate, attraverso i nostri programmi di World Class Manufacturing e di Logistica. I nostri crescenti investimenti nello sviluppo e nella commercializzazione di tecnologie di propulsione alternativa stanno svolgendo un ruolo importante nel contribuire a sviluppare veicoli a basso impatto ambientale".Ogni anno, migliaia di aziende forniscono a CDP i dati del proprio impatto ambientale, con relativi rischi e opportunità, così da ricevere una valutazione indipendente rispetto alle proprie metodologie di misurazione. Nel 2019, la partecipazione a questa valutazione è statarichiesta alle aziende da oltre 525 investitori, che gestiscono risorse per un valore di oltre 96 trilioni di dollari, e da 125 primarie società con oltre 3,6 trilioni di dollari di potere d’acquisto.Questi ultimi risultati si affiancano alla conferma, per il nono anno consecutivo, di CNH Industrial come Industry Leader nei