Prysmian lancia cavo per reti reti FTTx e 5G

(Teleborsa) -ha lancia la gamma diche fornisce diametri e densità di fibra da record per i minicavi soffiati. La nuova gamma permetterà di offrireper l’utilizzo in microtubi con dimensioni standard."I cavi con fibre ottiche insensibili alla piegatura rappresentano una parte cruciale nel passaggio ad una connettività più flessibile ed affidabile" spiega, Direttore R&D Telecom Business in Prysmian Group, aggiungendo che “con un numero di fibre estremamente alto e diametri ridotti, i minicavi Sirocco HD rendono l’installazione più veloce, efficace e sostenibile" e "si adattano perfettamente ad essere soffiati in reti d’accesso FTTx e 5G ad alta densità”.Le azioni Prysmian oggi sono scambiate in Borsa a 20,28 euro, in rialzo dell'1%.