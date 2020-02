Borsa New York chiude in rialzo

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street chiude la seduta in buon rialzo, con ilche sale dello 0,51% a 28.399,81 punti; sulla stessa linea, performance positiva per lo, che termina la giornata in aumento dello 0,73% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente. In netto miglioramento il(+1,5%), come l'S&P 100 (0,8%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+2,14%),(+1,32%) e(+1,27%). Il settore, con il suo -1,34%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+3,07%),(+2,44%),(+2,24%) e(+2,21%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,37%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,25%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,30%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,20%.Tra idel Nasdaq 100,(+19,89%),(+5,61%),(+5,00%) e(+4,46%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,67%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,37%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,23%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,15%.