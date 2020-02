Guala Closures acquista asset tedesca Closurelogic

Guala Closures

(Teleborsa) -ha finalizzato, produttore tedesco in liquidazione specializzato in chiusure in alluminio per bevande.L’acquisizione è stata realizzata attraversouala Closures Deutschland GmbH, società neocostituita e posseduta al 100% da GCL International, società lussemburghese del gruppo. L’operazione, susseguente ad una, prevede l’acquisizione deglidell’attività di Closurelogic GmbH, compreso(località a Sud di Francoforte) per uneuro. Ildell’attività di Closurelogic vieneda Guala Closures Deutschland, ma non verrà gravato dalla gestione del passato fondo pensione.Per l’anno corrente, il management prevede perun importante; si prevede di raggiungerementre l’obiettivo è di arrivare ad un livello diNel corso delle prossime due settimane verrà anche definitoer un importo pari a circaL’attività acquisita ha generato nel 2019 circa 45 milioni di euro di fatturato, con, di cui circa une la rimanente parte in Europa. Fra i principali clienti di Closurelogic vi sono le maggiori multinazionali e i principali brand tedeschi di acqua. La redditività dell’anno 2019 è stata influenzata da numerose problematiche gestionali e produttive che hanno portato all’apertura della procedura di insolvenza e a registrare un EBITDA negativo