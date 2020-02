Il comparto chimico italiano brillante (+2,20%), slancio per SOL

indice del settore chimico

settore Chimico europeo

FTSE Italia Chemicals

indice EURO STOXX Chemicals

listino milanese

SOL

small-cap

Aquafil

(Teleborsa) - Exploit dell', preannunciato da un andamento tutto in salita delIlha aperto a quota 14.820, balzando del 2,20% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', avanza di 27 punti, dopo un avvio a quota 1.136.Tra le medie imprese quotate sul, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,34%.Tra ledi Milano, prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,08% sui valori precedenti.