L'indice dei titoli bancari in Italia si muove in territorio positivo (+2,14%)

comparto bancario a Piazza Affari

indice bancario europeo

settore bancario italiano

indice EURO STOXX Banks

listino principale

Intesa Sanpaolo

Unicredit

Fineco

mid-cap

Credem

Banca Popolare di Sondrio

bassa capitalizzazione

Banca Finnat

(Teleborsa) - Forte rialzo per il, come peraltro atteso e anticipato dall'andamento eccellente dell'Ilha aperto a quota 9.238,8, in aumento di 197,4 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', stessa scadenza, viaggia a 96, dopo aver esordito a quota 94.Nel, ottima performance per, che scambia in rialzo del 3,34%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,46%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,44%.Tra leitaliane, rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,66% sui valori precedenti.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,06%.Tra i titoli adell'indice bancario, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,49% sui valori precedenti.