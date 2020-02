In flessione il comparto utility in Italia (-0,73%)

settore utility italiano

indice Utilities dell'Area Euro

FTSE Italia Utilities

indice EURO STOXX Utilities

media capitalizzazione

IREN

Ascopiave

Falck Renewables

(Teleborsa) - Giornata in scivolata per il, che si muove peggio dell'andamento sulla parità dell'Ilha aperto a quota 42.497,7, in diminuzione dello 0,73% rispetto alla chiusura precedente. Sui livelli della vigilia invece l'che viaggia a quota 383.Tra i titoli adell'indice utility, composto ribasso per, in flessione dell'1,94% sui valori precedenti.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,20%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,04%.