Wall Street chiude in rally

(Teleborsa) - Pioggia di acquisti sul listino USA, che porta a casa un ampio guadagno, sulla speranza di una rapida soluzione dell'emergenza coronavirus. Saledell'1,68% sul, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo lo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 3.334,69 punti. In frazionale progresso il(+0,36%), come l'S&P 100 (1,1%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+3,78%),(+1,97%) e(+1,97%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+5,33%),(+4,82%),(+4,62%) e(+3,67%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,83%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,32%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,82%.Al top tra i, si posizionano(+17,50%),(+5,89%),(+4,72%) e(+4,57%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -17,18%.Lettera su, che registra un importante calo del 7,19%.Affonda, con un ribasso del 4,21%.Crolla, con una flessione del 3,56%.