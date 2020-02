Wall Street aggiorna record con conti Twitter e Cina

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street chuude in frazionale rialzo, aggiornando i record degli ultimi giorni, sostenuta dai conti di Twitter e dall'annuncio di un taglio dei dazi dalla Cina. Occhi sui dati del mercato del lavoro in uscita venerdì. Ilsale dello 0,30% a 29.379,77 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso; sulla stessa linea, lofa un piccolo salto in avanti dello 0,33%, portandosi a 3.345,78 punti. Sale il(+0,84%), come l'S&P 100 (0,5%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,14%) e(+0,88%). Il settore, con il suo -1,04%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+3,61%),(+2,07%),(+1,17%) e(+0,98%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,36%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,16%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,04%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,83%.Tra idel Nasdaq 100,(+9,93%),(+4,75%),(+3,55%) e(+3,36%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,03%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,03%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,77%.In caduta libera, che affonda del 2,75%.