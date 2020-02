Cnr e Intesa Sanpaolo: accordo per favorire investimenti PMI in ricerca e innovazione

(Teleborsa) - Il(Cnr) ehanno siglato un Accordo Quadro immediatamente operativo - sottoscritto dal Presidente del Cnre dal responsabile della Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo,- con l’obiettivo di sostenere leLo rende noto un comunicato.In particolare, si legge nella nota ufficiale, l’accordo si focalizza sulche solo nell’ambito del nuovo programma di sostegno alla ricerca e sviluppo Horizon Europeaprendo così a opportunità di crescita per le imprese italiane, soprattutto per le PMI che non sempre sono in grado di coglierle autonomamente vista la complessità delle procedure d’accesso, come dimostra l’insoddisfacente tasso di partecipazione registrato negli ultimi anni.espressa daresponsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo: “Questa iniziativa ci consente di mettere a disposizione delleL’accordo con il Cnr ci consente di attingere a unper sostenere le imprese in progetti di trasferimento tecnologico e perdi partecipare con crescente successo ai bandi sui finanziamenti europei in tema di“È un accordo importantissimo che ci consente di proseguire e consolidare le attività di sostegno alla valorizzazione dei risultati della ricerca del Cnr, ente caratterizzato dallache gli consente di spaziare dalle scienze dure a quelle umanistiche e, quindi, di affrontare pienamente gli ambiti più trasversali, come è quello delle imprese. L’obiettivo è contribuire in modo, alla nascita dial trasferimento di tecnologie e competenze al sistema imprenditoriale”,ha voluto sottolinearePresidente del Cnr.