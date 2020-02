Matica Fintec, 2019 molto positivo con fatturato e EBITDA in forte crescita

Matica Fintec

(Teleborsa) -società quotata all'AIM Italia ed attiva nel settore delle card digitali, ha annunciato i risultati preliminari 2019, che segnano un significativo aumento sulrispetto a un fatturato adjusted di 13,5 milioni al 31 dicembre 2018. UN risultato che ha beneficiato della costante crescita sul mercato delle istituzioni finanziarie insieme ai positivi riscontri delle soluzioni nel mercato ID.Aumenta ancherispetto a un EBITDA adjusted di 2,3 milioni del 2018, mentre l'EBITDA margin sale al 22%., Presidente di Matica Fintec, ha, affermato: "Il nostro punto di forza è la capacità di sviluppare e integrare tecnologie innovative destinate a settori caratterizzati da trend in forte crescita"., rispetto a una passiva di 3,9 milioni al 30/09/2019, grazie sia alla raccolta complessiva di risorse finanziarie per Euro 6 milioni (esclusa l’opzione di greenshoe, pari a circa euro 0,9 milioni) realizzata in sede di IPO sul mercato AIM Italia avvenuta l’11 novembre 2019, sia alla generazione di cassa derivante dalla gestione operativa.Ottima giornata in Borsa per le azioni Matica Fintec, che evidenziano un robusto rialzo del 3,15%.