Borse europee più ottimiste su Coronavirus. Milano bene con banche

(Teleborsa) -, che procedono spediti verso una partenza presumibilmente positiva per Wall Street. Nessun contraccolpo dai, che ha confermato una f renata del PIL e della produzione , mentre si guarda con, con un contagio che sembra rallentare il passo. Occhi puntati sul: il Presidente della Fed questo pomeriggio riferirà al Congresso USa.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,092. Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +138 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,96%.sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,76%, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,76%, performance più composta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,30%., con un guadagno frazionale suldello 0,49%. In luce sul listino milanese i comparti(+1,62%),(+1,38%) e(+1,31%).di Piazza Affari, effervescente, con un progresso del 2,37%, grazie al dividendo ed ai risultati Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,23%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,15%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,88%.Dal lato opposto, che cede il 2,74%, per le preoccupazioni dell' impatto del virus cinese Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,84%.Scivola in rosso, con un decremento dell'1,80% dopo i conti Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,20% dopo un giudizio cauto espresso da Equita Sim.