In vendita l'indice dei beni personali italiano (-1,25%), titanmet si muove verso il basso

(Teleborsa) - Rosso per ilche si discosta da un andamento in lieve salita delIlha aperto a quota 80.838,8 in calo di 1.030,7 punti, rispetto alla chiusura precedente. In lieve rialzo l', che viaggia a 1.095, dopo un inizio di seduta a 1.096.Nel, aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 2,44% sui valori precedenti.Seduta drammatica per, che crolla del 2,39%.Tra i titoli adell'indice beni per la casa, ribasso per, che presenta una flessione dell'1,25%.Tra ledi Milano, retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,23%.Sensibili perdite per, in calo del 2,94%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,71%.