Antitrust italiana sigla accordo con authority brasiliana CADE

(Teleborsa) - L'antitrust italiana () ha siglato unbilaterale con l'autorità per la concorrenza brasiliana brasiliana (). I Presidentihanno sottoscritto unvolto a rafforzare labilaterale tra le due authority.Brasile e Italia - si sottolinea - hanno, in termini dicommerciale,diretti esteri ereciproca. L’avvio di questa iniziativa di collaborazione cade poi in una fase didovute allae all'avvento della. Una situazione che costringe le autorità di concorrenza dei singoli Paesi a confrontarsi con mercati sempre più complessi e sfide senza precedent,i che richiedono una maggiore cooperazione internazionale.L’accordo prevede lasu aspetti, con la promozione di, scambi die adozione diin materia di normativa e politica della concorrenza. L’obiettivo è di rafforzare la capacità di entrambe le autorità dile questioni relative ai, allee alleal fine di creare condizioni di parità pienamente concorrenziali.Il Protocollo di Intesa sarà presentato giovedì, 13 febbraio, a San Paolo, ad una platea di imprese italiane attive in Brasile. I Presidenti delle due autorità parteciperanno alla conferenza ospitata dalla Federazione delle Industrie dello Stato di San Paolo e organizzata in collaborazione con la Camera di Commercio Italia/Brasile (ITALCAM).