New York: amplia il rialzo Anthem

Anthem

S&P-500

Anthem

indice del basket statunitense

Anthem

(Teleborsa) - Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,79%.Comparando l'andamento del titolo con lo, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,32%, rispetto a +2,35% dell').Lo status tecnico diperde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 288,3 USD. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 296,3. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 283,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)