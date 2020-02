New York: spinge in avanti United Health

big delle assicurazioni sanitarie

Dow Jones

United Health

assicuratore sanitario

(Teleborsa) - Grande giornata per la, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,81%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Le implicazioni tecniche attuali dell'mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 296,6 USD. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 304,6. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 291,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)