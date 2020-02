Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 29.276,34 punti; sulla stessa linea, resta piatto lo, con chiusura su 3.357,75 punti. Senza direzione il(+0,01%), come l'S&P 100 (-0,1%).(+1,04%),(+0,77%) e(+0,62%) in buona luce sul listino S&P 500. Il settore, con il suo -0,61%, si attesta come peggiore del mercato.Altra i(+1,54%),(+1,42%),(+1,38%) e(+1,37%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,60%.Crolla, con una flessione del 2,26%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,54%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,08%.Tra i(+7,24%),(+7,14%),(+5,23%) e(+5,02%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,76%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,26%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,09%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,96%.