USA, Trump presenta la manovra da 4.800 miliardi

(Teleborsa) - Una, oltre alla lotta agli oppioidi e fondi per i veteraniSono alcuni dei punti chiave dellapresentata da. Una scelta chiara quella del presidente che punta alla rielezione e che ha chiamato la sua manovraDifficile che diventerà legge, visto che la Camera è in mano ai democratici e che anche al Senato è necessario un appoggio bipartisan, ma quello cheTra i punti principali c'è l'e la corsa alla conquista di Marte: a farne spese èNuovi, almeno nelle intenzioni di Trump, che ha chiesto al Congresso 2 miliardi di nuovi stanziamenti dopo il rifiuto della Camera dello scorso anno per i 5 miliardi chiesti dalla Casa Bianca.i si vede alzare il tetto di spesa del 13%: aumentano anche i fondi per il(+3%) e la, l'agenzia del dipartimento dell'Energia responsabile del nucleare, che vede un aumento del 19%.: il Dipartimento per le abitazioni popolari e lo sviluppo urbano avrà una riduzione dei fondi del 15%.e tagli agli aiuti governativi alla povertà, a partire daii buoni del governo per la spesa di cui beneficiano milioni di americani.