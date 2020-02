Rialzo controllato per il settore utility italiano (+0,61%)

comparto utility in Italia

indice Utilities dell'Area Euro

FTSE Italia Utilities

indice EURO STOXX Utilities

Terna

Hera

Enel

mid-cap

Falck Renewables

ERG

Seri Industrial

Ternienergia

(Teleborsa) - Giornata in moderato rialzo per il, che apre sui livelli di chiusura di ieri, allineato con l'Ilha aperto a 42.827, in recupero dello 0,61%, rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'mostra un incremento dello 0,60% a 392.Tra le azioni più importanti dell'indice utility di Milano, progresso di scarsa entità per, che scambia in salita dello 0,74%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,70%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,55%.Tra leitaliane, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,11%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,08%.Tra ledi Piazza Affari, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 9,79% sui valori precedenti.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,84%.