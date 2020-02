Si muove in territorio negativo l'indice dei titoli bancari in Italia (-1,39%)

comparto bancario a Piazza Affari

indice bancario europeo

settore bancario italiano

indice EURO STOXX Banks

listino principale

Fineco

Banco BPM

BPER

media capitalizzazione

Credem

Banca Popolare di Sondrio

Banca MPS

bassa capitalizzazione

Banca Profilo

Banco Sardegna Risp

(Teleborsa) - Scambi negativi per il, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'Ilha aperto a 9.894,9, in diminuzione di 139 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono negativo a 100, dopo aver avviato la seduta a 101.Nel, rosso per, che sta segnando un calo dell'1,96%.Calo deciso per, che segna un -1,52%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,24%.Tra i titoli adel comparto bancario, in forte ribasso, che mostra un disastroso -2,31%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,63%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,42%.Tra i titoli adell'indice bancario, ribasso per, che presenta una flessione dell'1,33%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,25%.