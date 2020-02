Moderate perdite a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 29.423,31 punti, con uno scarto percentuale dello 0,43%, mentre, al contrario, incolore lo, che archivia la seduta a 3.373,94 punti, sui livelli della vigilia. Pressoché invariato il(-0,18%); poco sotto la parità lo(-0,3%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,02%) e(+0,55%). Nel listino, i settori(-0,69%),(-0,54%) e(-0,45%) sono stati tra i più venduti.Tra i(+1,37%),(+1,23%),(+0,92%) e(+0,88%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,23%.Sensibili perdite per, in calo del 2,25%.In apnea, che arretra del 2,15%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,65%.Tra i(+4,78%),(+3,24%),(+3,06%) e(+2,21%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -9,27%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,23%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,69%.Affonda, con un ribasso del 2,66%.