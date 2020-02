Borsa: record dividendi, nel 2019 distribuiti nel mondo 1.430 miliardi dollari (+3,5%)

(Teleborsa) -distribuiti agli azionisti nel mondo: sono stati(+5,4% rettificando il dato soprattutto con le oscillazioni valutarie e i dividendi straordinari). E' quanto emerge dal, nel quale si sottolinea che la crescita è stata trainata in particolare dahanno stabilito nuoviannuali. Ciononostante, a causa dello scenario economico globale più difficile nel 2019, è stato registrato il tasso di crescita più lento dal 2016.rispetto alla media globale soprattutto la(Giappone escluso) ed(Regno Unito escluso).Dal punto di vista settoriale, laè attribuibile al, dove i dividendi sono, mentre nel settore delle telecomunicazioni le distribuzioni sono scese.La crescita dei dividendinegli ultimi dieci anni: le distribuzioni in termini sottostanti sono salite del 53%. Nel 2019 i dividendi in Europa sonoa 251,4 miliardi di dollari ma, rettificati per le oscillazioni dei tassi di cambio e altri fattori minori, la crescita sottostante è stata del 3,8%.il Paese europeo ad aver registrato, con unae una crescita sottostante dell'8%. Nel 2019 i dividendi distribuiti sono stati pari complessivamente adi dollari contro 15,3 miliardi di dollari nel 2018. In particolare, le società del settorehanno incrementato le distribuzioni, nel primo caso grazie all'acquisizione da parte di Atlantia della spagnola Albertis, nel secondo caso grazie al forte incremento di Enel e Terna., Janus Henderson si aspetta che lacomplessiva vengadal calo dei dividendi straordinari, i dividendi dovrebbero comunque totalizzare quotadi dollari, con unrispetto al 2019. In termini sottostanti, le distribuzioni dovrebbero aumentare del 4%.Il Janus Henderson Global Dividend Index è uno studio sulle tendenze sul lungo periodo dei dividendi globali, erogati trimestralmente dalle 1.200 società con la capitalizzazione di mercato più elevata al mondo, che rappresentano il 90% dei dividendi globali distribuiti.