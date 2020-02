Mette il turbo il comparto immobiliare italiano (+1,66%)

indice delle società immobiliari in Italia

indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione

indice azionario che rappresenta 11 paesi dell'Area Euro

bassa capitalizzazione

Risanamento

Aedes

Gabetti

(Teleborsa) - Balzo per l'che non si fa distrarre dall'andamento incolore dell'e riporta una performance dell'1,66%.Intanto l'mostra un +0,17%, dopo un inizio di giornata a 419.Tra i titoli adell'indice immobiliare, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,88%.Su di giri(+2,86%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,25%.