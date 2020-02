Mercato lavoro, Excelsior: prosegue andamento altalenante

(Teleborsa) - Sonoi contratti programmati dallenel mese di febbraio e saliranno a poco più di unRispetto alla dinamica positiva registrata a gennaio, i dati delrealizzato damostrano in questo mese, una flessione sia congiunturale che tendenziale delle entrate previste:rispetto allo stesso(-4,5%).A pesare è soprattutto ladel manifatturiero con 11mila entrate in meno a febbraio (-14,4%) e oltre 35mila in meno tra febbraio-aprile (- 15,2%). Ciò nonostantela difficoltà di reperimento dichiaratadalle imprese: dal 29% al 31%. Elevate le difficoltà a reperire profili da inserire nelle aree aziendali de(il 58% delle figure ricercate) e(48%).In uno scenario internazionale caratterizzato da debolezza congiunturale, peggiora l’indice del clima dianche a seguito della recente emergenza sanitaria globale e delle attese ripercussioni sullaIn particolare e nel dettaglio, sono lecollegate ala segnare ilnelle previsioni dientrate previste dalle industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo (-17,8%), -2.950 quelle messe in programma dalle imprese meccaniche ed elettroniche (-14,2%). Inanche le previsioni occupazionali delle imprese tessili, abbigliamento e calzature (-1,680, -15,1%) e delledella plastica e della gomma (-1.670, -21,9%).Il clima di ianche il settore dei servizi (-2.940 entrate, -1,3%). Lanei servizi operativi di supporto a imprese e persone 2 (-2.980, - 9,1%,), nei servizi alle persone (-2.520, -7%), nei servizi di trasporto e logistica (-1.400, - 4,9%). Ancora positivi i dati del+2.030 ingressi), anche se con un tasso di crescita inferiore al mese precedente (4,4% rispetto al 7,2% di gennaio), e dei servizi avanzati alle imprese (+1.050, +7,3%).Infine, per ilnormalmente collegato al settore va segnalato con particolare interesse il(+1.340, +4,3%), in campo positivo per ilA livello territoriale le province con il più elevato numero di assunzioni previste sono Milano (32mila entrate programmate), Roma (29mila), Torino (14mila) e Brescia (8mila).