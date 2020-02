Si muove in territorio positivo l'indice dei titoli bancari in Italia (+2,04%), exploit di UBI Banca

comparto bancario a Piazza Affari

indice bancario europeo

indice EURO STOXX Banks

listino principale

UBI Banca

Banco BPM

Intesa Sanpaolo

Ftse MidCap

Banca Popolare di Sondrio

Banca MPS

Credem

small-cap

Banca Finnat

Banca Profilo

(Teleborsa) - Corre ilche allunga rispetto all'andamento piatto dell'e mostra un guadagno di 205,7 punti sui livelli della chiusura di ieri a quota 10.094.Intanto l'si ferma a 102 dopo un inizio di giornata a quota 102.Nel, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 22,40%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 6,74%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,79%.Tra le azioni del, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,40%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 3,55%.Decolla, con un importante progresso del 2,69%.Tra ledi Milano, ottima performance per, che scambia in rialzo del 10,10%.avanza dell'1,27%.