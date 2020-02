Brillante Piazza Affari che supera gli altri Eurolistini

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che oggi hanno performato piuttosto bene in un clima piuttosto sereno. L'sembra dare segnali di allentamento e questo è uno dei fattori che ha contribuito a risollevare le sorti dei mercat. R, soprattutto in Italia, dove riparte il risiko dle consolidamento del settore.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,04%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,31%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,32%.Avanza di poco lo, che si porta a +135 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,93%.avanza dello 0,79%, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,02%, denaro su, che registra un rialzo dello 0,90%., che mostra un guadagno dell'1,01% sul, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dell'1,02% rispetto alla chiusura precedente. Buona la prestazione del(+1,18%), come il FTSE Italia Star (1,1%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+4,28%),(+2,44%) e(+1,48%).Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-3,21%),(-0,82%) e(-0,76%).Tra idi Milano, in evidenza(+4,60%),(+3,72%) e(+3,33%), che oggi ha presentato il piano.Bene anche(+3,26%).La peggiore è, che chiude la seduta con -3,39% dopo i risultati.scende dell'1,96%.Calo deciso per, che segna un -1,19%.Al Top tra le azioni italiane a(+11,46%),(+8,53%),(+6,24%) e(+3,75%).Male, con un -1,98%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,85%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,39%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,29%.