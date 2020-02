Moderate perdite a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 29.232,19 punti, con uno scarto percentuale dello 0,56%: l'prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata giovedì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, cede alle vendite lo, che chiude a 3.370,29 punti. Sulla parità il(+0,06%); sotto la parità lo, che mostra un calo dello 0,29%.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,89%),(-0,83%) e(-0,56%).Altra i(+1,52%),(+1,04%) e(+1,01%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,83%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,83%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,68%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,59%.Altra i, si posizionano(+7,30%),(+5,37%),(+3,80%) e(+3,30%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,70%.In apnea, che arretra del 4,11%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,00%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,83%.