Il comparto materie prime dell'Italia in territorio positivo (+1,06%)

(Teleborsa) - Scambi in rialzo per ilche segue l'andamento prudente evidenziato dalIlha aperto a 25.248,1 in aumento di 270,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue con cautela a 197, dopo aver avviato la seduta a 196.Nel, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,04% sui valori precedenti.Tra ledi Milano, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,36%.